Dopo le prime tre gare del campionato MotoGP 2026, la Ducati ha ottenuto un solo risultato positivo con la vittoria di Marquez nella Sprint di Goiania. Davide Tardozzi ha dichiarato che Marquez non è ancora al massimo della forma, mentre Aprilia ha registrato miglioramenti più significativi rispetto alla casa italiana.

Il piatto piange in casa Ducati al termine delle prime tre tappe del Mondiale MotoGP 2026, considerando che fino a questo momento l’unico successo è stato firmato da Marc Marquez nella Sprint di Goiania. In generale sono però le prestazioni e la classifica generale del campionato a destare preoccupazione, con il nove volte iridato che paga già un gap di 36 punti dal leader Marco Bezzecchi e 32 dall’altra Aprilia di Jorge Martin. “ Marc non è ancora a posto al 100%. Eppure, se prendiamo la parte centrale della gara, dopo che ha sorpassato Raul Fernandez e si è agganciato a Bagnaia e Bastianini, in quei 5-6 giri ha guadagnato otto decimi su Bezzecchi. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - MotoGP, Davide Tardozzi: “Marquez non è ancora al 100%, ma Aprilia è migliorata più di noi”

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