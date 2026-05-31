David Parenzo ha risposto a Zerocalcare dopo che l’artista ha citato il suo nome in un episodio di “Due Spicci”. La menzione riguarda una discussione sulle multinazionali e il loro ruolo nella società. Parenzo ha commentato la citazione pubblicamente, senza aggiungere ulteriori dettagli o commenti personali. La discussione si è svolta sui social, dove sono stati condivisi i messaggi tra i due. La conversazione si è concentrata sulla rappresentazione delle grandi aziende e il loro impatto, senza sviluppi successivi noti.

David Parenzo ha replicato alla citazione ricevuta insieme a Giuseppe Cruciani nella serie Netflix “Due Spicci” di Zerocalcare. Il giornalista ha ringraziato per il riferimento, ma ha precisato di non condividere il pensiero del fumettista, aggiungendo con ironia che l’unica cosa che li accomuna sarebbe la “passione per le grandi multinazionali americane”. Zerocalcare attacca, David Parenzo risponde La nuova serie animata di Zerocalcare continua ad alimentare discussioni. Il debutto di “Due Spicci” su Netflix ha reso noto che il fumettista romano ha inserito nella narrazione una citazione dedicata a David Parenzo e Giuseppe Cruciani, storici volti del programma radiofonico “La Zanzara“. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - David Parenzo replica a Zerocalcare dopo la citazione in “Due Spicci”: la stoccata sulle multinazionali

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