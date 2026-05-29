Parenzo e Cruciani in ‘Due Spicci’ il giornalista punge Zerocalcare

Su Instagram, un post di David Parenzo ha criticato Zerocalcare, dopo essere stato citato nella serie ‘Due Spicci’ disponibile su Netflix dal 27 maggio. La puntata include un riferimento diretto al giornalista, che ha risposto con un commento tagliente sul proprio profilo social. La serie, creata dal fumettista romano, affronta temi sociali e politici attraverso episodi brevi. Parenzo ha commentato pubblicamente, senza ulteriori dettagli.

(Adnkronos) – David Parenzo punge Zerocalcare. Oggi, venerdì 29 maggio, il giornalista ha pubblicato un post al veleno sul proprio profilo Instagram, dopo essere stato 'citato' nella serie 'Due Spicci' firmata dal fumettista romano e uscita lo scorso 27 maggio su Netflix. Zerocalcare, in una delle puntate della serie, ha infatti dedicato una scena a Parenzo. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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