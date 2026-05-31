Venerdì sera, oltre mille persone hanno partecipato alla sfilata di moda intitolata ‘Dark Couture’ organizzata dal liceo artistico Volta Fellini. L’evento si è svolto in un’area dedicata e ha visto la partecipazione di studenti e pubblico. La manifestazione ha presentato una serie di creazioni moda, attirando l’attenzione degli spettatori con un’illuminazione e una scenografia particolari. Nessuna informazione aggiuntiva è stata fornita riguardo ai dettagli della sfilata o alle persone coinvolte.

Oltre mille persone venerdì sera hanno assistito alla sfilata di moda ‘Dark Couture’ che nell’area antistante la vecchia Fornace, in viale Einaudi a Riccione, ha visto protagonisti gli studenti del liceo artistico Volta Fellini, in particolare i ragazzi di quinta della sezione di moda design, fucina di giovani stilisti. L’iniziativa, che ha coinvolto anche le sezioni di grafica e di audiovisivo e multimediale, è stata la sintesi della ricerca, dello studio e del lavoro svolto con pazienza certosina durante l’anno scolastico. In passerella capi straordinari, indossati con eleganza dalle stesse liceali. C’era anche Giulia Perisutti, ragazza costretta a vivere in carrozzina: il suo ingresso ha suscitato un’ovazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - ‘Dark couture’, la sfilata di moda del liceo artistico Volta Fellini incanta il pubblico

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Becco Chiara Ferragni all'ingresso della sfilata di Roberto Cavalli

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