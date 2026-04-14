L' attrice protagonista del nuovo thriller pop psicosessuale di David Lowery incanta il red carpet in un abito trasparente leggero e scultoreo firmato Lever Couture

L’attrice protagonista di un nuovo thriller di David Lowery ha attirato l’attenzione sul red carpet indossando un abito trasparente e scultoreo firmato Lever Couture. È seconda solo a Zendaya nella classifica delle celebrità più attese del 2026, un anno che si preannuncia ricco di eventi e apparizioni pubbliche per lei. Gli abiti scelti durante queste occasioni saranno al centro dell’attenzione, tra sguardi e commenti dei presenti.

A l secondo posto dopo Zendaya, il 2026 per Anne Hathaway si propone ricco, pieno di appuntamenti e riflettori puntati sugli abiti che l’attrice sceglierà di indossare sui red carpet. Oltre al Diavolo veste Prada 2, quest’anno Hathaway apparirà in The Odyssey, The End of Oak Street, Verity e Mother Mary. Proprio per la première di quest’ultimo, l ‘attrice si è presa una piccola pausa dagli abiti super chic di Andy Sachs e ha sfoggiato qualcosa di più prezioso, leggero, scultoreo: l’abito firmato Lever Couture che ha incantato la première newyorkese di Mother Mary. Il nuovo film, definito thriller pop psicosessuale, di David Lowery che vede l’attrice come protagonista nei panni di una popstar.🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - L'attrice, protagonista del nuovo thriller pop psicosessuale di David Lowery, incanta il red carpet in un abito trasparente, leggero e scultoreo firmato Lever Couture Alla premiere di "Cime Tempestose" a Los Angeles, l'attrice conquista il red carpet con un abito Schiaparelli couture su misuraMargot Robbie incanta alla premiere di Wuthering Heights (Cime tempestose) portando sul tappeto rosso un’estetica gotica e romantica, perfettamente... Leggi anche: Sul red carpet di Berlino, accanto al suo futuro marito, Dua Lipa unisce romanticismo e sensualità in un solo capo: un capolavoro di trasparente firmato Chanel