Daniela Santanchè riparte dalla Versilia la festa esclusiva al Twiga 2 con Ignazio La Russa e tanti amici vip

Notizia in breve

Daniela Santanchè ha partecipato a una festa esclusiva al «Twiga 2» in Versilia, insieme a Ignazio La Russa e altri vip. Dopo aver lasciato il ruolo di ministra del Turismo, si è dedicata a un nuovo progetto imprenditoriale legato al mare. L’evento ha visto la presenza di numerosi ospiti noti, con un’atmosfera di relax e convivialità. La serata si è svolta in un locale noto per le sue feste riservate e frequentato da personaggi dello spettacolo.