Daniela Santanchè riparte dalla Versilia la festa esclusiva al Twiga 2 con Ignazio La Russa e tanti amici vip
Daniela Santanchè ha partecipato a una festa esclusiva al «Twiga 2» in Versilia, insieme a Ignazio La Russa e altri vip. Dopo aver lasciato il ruolo di ministra del Turismo, si è dedicata a un nuovo progetto imprenditoriale legato al mare. L’evento ha visto la presenza di numerosi ospiti noti, con un’atmosfera di relax e convivialità. La serata si è svolta in un locale noto per le sue feste riservate e frequentato da personaggi dello spettacolo.
Tolte le vesti da ministra del Turismo, Daniela Santanchè riparte dalla Versilia. Da un nuovo progetto imprenditoriale sul mare. Insieme al compagno Dimitri Kunz d’Asburgo ha inaugurato il « Tala Beach », stabilimento balneare che punta a raccogliere l’eredità del « Twiga », il locale che anni fa aveva fondato con Flavio Briatore. Stesso gusto per il lusso e la mondanità, ma con una proposta che promette «di essere più accessibile». Chi era presente al party d’apertura?. Per il debutto ufficiale, a mezzanotte di sabato le luci del nuovo beach club – scrive il Messaggero – hanno illuminato il litorale versiliese. Alla grand opening hanno partecipato centinaia di invitati, tra imprenditori, volti noti e amici della politica. 🔗 Leggi su Open.online
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