Twiga Billionaire e guai la vita all' assalto di Daniela Santanché

In un'intervista recente, Daniela Santanché si definisce una donna libera, sottolineando il suo stile di vita e il suo rapporto con l'immagine personale. Ha dichiarato di portare tacchi alti e di prendersi cura del proprio aspetto, senza nascondere le proprie scelte di moda e il modo in cui si presenta pubblicamente. La sua figura è stata al centro di discussioni e polemiche legate a recenti vicende legali e a questioni di cronaca.

«Io sono il vostro male assoluto, sono una donna libera, porto i tacchi da 12 centimetri, ci tengo al mio fisico, amo vestirmi bene». Ecco il miglior ritratto di Daniela Santanchè fatto proprio da Daniela Santanchè. Chapeau. Era il febbraio del 2005 e durante una mozione di sfiducia alla Camera la ministra sfidò, sicura e senza esitazione, chi la voleva dimissionaria a causa dei suoi problemi giudiziari. Quel giorno la 'pitonessà, sferrò il suo personale attacco con il suo personalissimo stile. Lo stile che l’ha definita da sempre personaggio. Quel giorno, quando Montecitorio respinge la mozione di sfiducia alla ministra del Turismo con 204 no e 136 sì, lei arriva con un tailleur rosso fragola e borsa griffata. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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