Santanchè riparte dal Tala Beach la spiaggia di lusso che imita il Twiga

Dopo aver concluso il suo incarico come ministra del Turismo, Daniela Santanchè torna nel settore avviando un’attività nella zona della Versilia. Il suo nuovo inizio avviene presso il Tala Beach, una spiaggia di lusso che si ispira a un noto locale notturno. La decisione arriva un giorno dopo aver lasciato formalmente il ruolo pubblico, su richiesta del presidente del consiglio.

L’ex ministra del Turismo Daniela Santanchè riparte dal turismo. E il giorno dopo aver “ obbedito ” a Giorgia Meloni che le aveva chiesto di dimettersi, inizia la sua nuova vita imprenditoriale in Versilia. Due nuovi locali apriranno a fine maggio, in tempo per la stagione estiva. Il primo si chiama Tala Beach e sarà una spiaggia di lusso con bar, club sandwich, dj e cocktail, valet parking, massaggi sotto la tenda e piscine. «Non chiamatelo Twiga bis, ma l’idea è quella», scrive il Corriere, che riporta la notizia. Il Tala Beach sarà grande che occuperà gli spazi che finora erano di due stabilimenti balneari storici, il «Genzianella» e il «Felice». 🔗 Leggi su Open.online

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