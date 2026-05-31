Daniela muore a 26 anni mentre pedala sulla ciclabile a Strasburgo | il sogno spezzato a un passo dalla laurea
Una studentessa di 26 anni è deceduta a Strasburgo dopo essere stata investita da un’auto mentre pedalava sulla ciclabile. La giovane, vicina alla laurea, ha perso la vita sul colpo. La notizia ha suscitato dolore tra le comunità di Brescia, Molise e Francia. La tragedia è avvenuta in un tratto di strada dedicato alle biciclette, senza ulteriori dettagli sulla dinamica dell’incidente. La vittima era in bicicletta al momento dello scontro.
La studentessa Daniela Veloci travolta da un’auto a Strasburgo, commozione tra Brescia, Molise e Francia. Aveva lasciato l’Italia per inseguire i suoi sogni, costruendo giorno dopo giorno il proprio futuro tra studio, insegnamento e attività culturali. Quel percorso si è interrotto tragicamente il 19 maggio scorso a Strasburgo, dove Daniela Veloci, studentessa di 26 anni originaria di Brescia, ha perso la vita dopo essere stata investita da un’automobile mentre percorreva una pista ciclabile. Una tragedia che ha scosso non soltanto la città francese che l’aveva accolta, ma anche Brescia e il Molise, terra d’origine della sua famiglia. L’incidente che non le ha lasciato scampo. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
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