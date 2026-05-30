L’addio a Daniela Veloci la studentessa travolta e uccisa sulla ciclabile a Strasburgo

Da ilgiorno.it 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Una studentessa è deceduta a Strasburgo dopo essere stata investita da un’auto mentre pedalava su una ciclabile. L’incidente è avvenuto a un incrocio, dove la vettura l’ha falciata. La vittima aveva 19 anni. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma le ferite riportate si sono rivelate fatali. La polizia sta indagando sulle cause dell’incidente e sui mezzi coinvolti. La notizia è stata diffusa da fonti ufficiali.

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Brescia, 30 maggio 2026– Muore mentre pedala su una ciclabile, travolta da una macchina che la falcia a un incrocio. È la tragica fine che è toccata in sorte a Daniela Veloci, studentessa bresciana ventiseienne, deceduta lo scorso 19 maggio a Strasburgo, in Francia, coinvolta in un terribile incidente stradale al quale non è sopravvissuta. Questo pomeriggio a Brescia, nella chiesa evangelica valdese di via dei Mille in città, si sono svolti i funerali. L’ultimo saluto per quella ragazza definita dagli amici curiosa, empatica e solare. L’impegno . Originaria di Brescia ma con radici molisane, Daniela anni fa era volata in Francia per completare il proprio percorso di studi universitari. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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