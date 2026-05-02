Il 1° maggio si è trasformato in una giornata di dolore con la notizia della morte di una giovane donna di 21 anni in un incidente stradale mentre si recava al lavoro. Era il suo primo giorno di lavoro e l’incidente ha causato la perdita della vita della giovane, lasciando senza parole chi ci ha appreso della notizia. La tragedia si è verificata in un giorno simbolico dedicato al lavoro e alle sfide dei lavoratori.

Una tragedia che lascia senza parole e che colpisce nel giorno simbolo del lavoro. Samantha Lacedonia, 21 anni, ha perso la vita in un incidente stradale mentre si stava recando al lavoro, proprio nel giorno in cui avrebbe dovuto iniziare una nuova esperienza. Il dramma si è consumato sulla strada provinciale tra Ostuni e Ceglie Messapica, dove la giovane era arrivata da pochi giorni per costruire il suo futuro. La ragazza, originaria di Bisceglie, si era trasferita in provincia di Brindisi con il sogno di un nuovo inizio. Aveva trovato lavoro come cameriera in una struttura ricettiva e quel Primo Maggio sarebbe stato il suo primo giorno di lavoro.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Un sogno spezzato il 1° maggio”. Samantha muore a 21 anni mentre va al lavoro, era il suo primo giorno

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