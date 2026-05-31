Seccardini, senza esperienza da calciatore, è stato premiato come miglior allenatore. La squadra ha passato dall’ultima posizione ai playoff sotto la sua guida. Utilizza strumenti tecnologici come video analisi e software di statistica per valutare le prestazioni dei giocatori.

? Punti chiave Come ha fatto un tecnico senza carriera agonistica a vincere il premio?. Quali strumenti tecnologici usa Seccardini per analizzare le prestazioni dei giocatori?. Perché il merito sportivo di questo allenatore sfida i giochi di potere?. Come ha trasformato l'Atletico Ascoli dall'ultima posizione ai playoff?.? In Breve Premio consegnato da Giancarlo Abete a Roma durante la tredicesima edizione del D Club.. Risultato Atletico Ascoli: dal fondo alla quarta posizione playoff nel ciclo 20232024.. Metodo basato su studi di Massimiliano Bellarte e Paco Seirul·lo con uso di droni.. Sostegno della famiglia Giordani e dello staff per la crescita dell'Atletico Ascoli. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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