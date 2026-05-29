Il Milan sta vivendo ore di grande incertezza a causa della recente rimozione della dirigenza sportiva e tecnica. In attesa di sviluppi, circolano voci su un possibile nuovo allenatore proveniente dall’America. Nessuna conferma ufficiale, ma il nome di un tecnico statunitense è tra quelli più discussi. La società non ha ancora annunciato decisioni definitive, mentre i giocatori sono stati convocati per le prossime partite senza indicazioni precise sul futuro tecnico.

Sono ore caotiche e decisive per il Milan. Azzerata la dirigenza sportiva e tecnica, patron Gerry Cardinale e il suo consulente Zlatan Ibrahimovic, di fatto plenipotenziario rossonero, stanno cercando di trovare una pista per arrivare a individuare nuovo allenatore e nuovo direttore sportivo, senza contare che all'appello mancando anche due figure cruciali come il direttore tecnico e l'amministratore delegato. In via Aldo Rossi pare si brancoli nel buio, con la prima scelta Andoni Iraola già sfumata (il basco ex Bournemouth andrà al Bayer Leverkusen, che pare aver scavalcato anche il favorito Cyrstal Palace ). Resta alla finestra Vincenzo Italiano, che ha rescisso ufficialmente con il Bologna. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Milan, l'ultima folle pista sull'allenatore: dall'America spunta questo nome

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