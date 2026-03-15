Scott McLaughlin del Team Penske scenderà in pista partendo dall’ultima posizione sulla griglia di partenza del primo Gran Premio di Arlington, a causa di un incidente durante le qualifiche. La sua posizione di partenza è stata determinata dalla classifica ottenuta nelle sessioni di prova. Il pilota sarà impegnato nella gara senza ulteriori penalizzazioni o squalifiche.

Scott McLaughlin, pilota del Team Penske, partirà dall’ultima posizione sulla griglia di partenza della prima edizione del Gran Premio di Arlington. La causa di questa penalizzazione risiede in un incidente verificatosi durante la seconda sessione di qualificazione, dove il neozelandese ha toccato il muro interno e successivamente quello esterno alla curva 8. Nonostante i danni significativi al lato anteriore sinistro della sua vettura Chevrolet numero 3, il pilota non dovrà utilizzare una monoposto di riserva, a differenza di quanto accaduto al suo compagno di squadra Josef Newgarden nella seconda prova libera. L’impatto tecnico dell’incidente e la gestione delle risorse. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - McLaughlin: crash in qualifica, parte dall’ultima posizione

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