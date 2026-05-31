Le indagini hanno ricostruito i flussi finanziari della famiglia Tamburello, evidenziando investimenti effettuati con capitali provenienti da attività illecite. I fondi derivanti dal narcotrafficante sono stati impiegati in diversi settori, tra cui investimenti in strumenti finanziari e proprietà immobiliari. Tra le fonti di ricchezza figurano anche beni di valore come oro e titoli di stato, tra cui Btp. Le autorità hanno sequestrato vari beni e monitorano i movimenti finanziari collegati alla famiglia.

? Punti chiave Come sono stati gestiti i flussi finanziari della famiglia Tamburello?. Dove sono stati investiti i capitali derivanti dal narcotrafficante?. Quanto costa allo Stato garantire la difesa legale nei processi d'omicidio?. Perché le coperture vaccinali nell'Agrigentino stanno subendo un calo drastico?.? In Breve Gerlando Cardinale analizza la gestione finanziaria della famiglia Tamburello tra Svizzera e Lussemburgo.. Spese legali statali variano da 500 euro per arresti a 5000 per omicidi.. Concata Rizzo segnala calo vaccinazioni per fake news e rischio malattie come morbillo.. Investimenti locali crescono tra Btp, oro, impianti fotovoltaici e B&B nella Valle dei Templi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Dall’oro di Messina Denaro ai Btp: il mosaico di ricchezze nell’Agrigento

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Il ritorno del Brasiliano - La Zanzara 2.12.2025

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