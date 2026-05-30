Quei 12 chili d’oro da spostare in Svizzera | la conversazione intercettata del narcotrafficante di Messina Denaro

Un narcotrafficante intercettato ha riferito di non aver mai spostato 12 chili d’oro tra Svizzera e Lussemburgo come avrebbe fatto in passato. La conversazione è stata captata durante le indagini. Secondo quanto emerge, l’uomo ha dichiarato di non aver mai visto nulla del genere nella sua carriera. Non sono stati forniti dettagli su altri movimenti o operazioni. La conversazione si inserisce in un’indagine più ampia su traffici illeciti.

«. noi non lo sposteremo mai come tua madre pensa di aver fatto in passato fra Svizzera e Lussemburgo perché è, non ho mai visto nulla del genere in vita mia, nella mia carriera.». Il 13 ottobre 2025 Luca Tamburello ha una lunga conversazione con un funzionario bancario del Principato di Monaco. Che però è molto dubbioso su questa operazione. L’argomento è “da film”. La madre vuole spostare per “motivi sentimentali” 12 chili e 163 once d’oro, custoditi alla Bemo Bank del Lussemburgo e del valore superiore ai due milioni di euro, in un istituto di credito del Principato o della Svizzera. Il ripetuto riferimento a ragioni sentimentali che... 🔗 Leggi su Feedpress.me

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