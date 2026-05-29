La Juventus sta valutando come riorganizzarsi senza la partecipazione in Champions League. La squadra ha individuato un nuovo leader e ha deciso di ridurre l’ingaggio di un calciatore, arrivato a parametro zero. La decisione riguarda specificamente un giocatore che ha assunto un ruolo di leadership all’interno del gruppo, con un contratto senza costi di acquisto. La strategia di mercato si concentra su questo tipo di operazioni per contenere i costi e rafforzare la rosa.

di Bruno De Santis La Juventus sta cercando di capire come ricostruire senza Champions League. È questo il vero tema che accompagna ogni ragionamento sul mercato bianconero. Perché quando vengono meno certi introiti, inevitabilmente cambiano anche le strategie. Non significa rinunciare all’ambizione. Significa scegliere percorsi diversi. E uno dei profili che continua a tornare nei discorsi del calciomercato Juve è quello di Casemiro. Non è una novità assoluta. La Juventus aveva già seguito il brasiliano in passato, quando il centrocampista stava vivendo una situazione meno stabile al Manchester United. Oggi il contesto è diverso, ma l’idea resta più o meno la stessa: inserire nello spogliatoio un giocatore capace di portare esperienza, personalità e mentalità vincente. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Spalletti ha trovato il nuovo leader: si riduce l’ingaggio e arriva gratis

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Semplice: Spalletti è subentrato in corsa, non ha fatto mercato e preparazione, ha giocato le coppe fino a marzo e ha trovato davanti a sé il peggior avvio di stagione della storia della Juventus. Allegri, invece, ha iniziato fin da subito, non aveva le coppe e ha f x.com

Roma e Como sono in Champions League. Europa League per Juventus e Milan la prossima stagione. reddit

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