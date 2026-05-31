Dall’Inter al Monza | colpo promozione l’agente allo stadio | CM

Un giocatore, ex Inter, è stato avvistato allo stadio mentre si incontrava con un rappresentante di una squadra appena promossa in Serie A. La squadra, dopo una sola stagione in Serie B, ha ottenuto la promozione e ora si trova a cercare nuovi acquisti. Non sono stati comunicati dettagli ufficiali sul trasferimento o sui contratti, né sono state rese note le identità delle parti coinvolte.

Ha terminano il ciclo con il club campione d’Italia: sul giocatore piomba la squadra brianzola, fresca di promozione in Serie A Il Monza torna subito in Serie A dopo una sola stagione nel purgatorio della cadetteria. I playoff sorridono alla formazione di Paolo Bianco, già a un passo dal salto nella massima categoria nella regular season. Acerbi lascerà l’Inter a parametro zero (Ansa) – Calciomercato.it Festa grande per le strade del capoluogo brianzolo dopo il match contro il Catanzaro, con l’allenatore pugliese che si è blindato in panchina in vista del prossimo campionato di A. Con la promozione è scattata infatti anche l’opzione di rinnovo fino al 2028, allungando di un ulteriore anno il contratto di Bianco con il club biancorosso. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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IL RITORNO DELLINTER DA MONZA

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