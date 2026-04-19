Via allo sprint promozione | Monza follia e coraggio

Il campionato entra nella fase decisiva con il Monza che si conferma in testa grazie a una vittoria importante, mentre il Frosinone non rinuncia e cerca di risalire la classifica. La sfida tra le due squadre si preannuncia intensa, con entrambe determinate a ottenere punti fondamentali nelle prossime gare. La corsa promozione si fa sempre più accesa, e le partite che restano da giocare potrebbero riservare sorprese fino all’ultimo turno.

Il Frosinone non molla e risponde al successo del Monza: probabilmente sarà guerra serrata fino all’ultima giornata. Ma i biancorossi, avanti negli scontri diretti sui ciociari, sono padroni del loro fato. E la vittoria contro la Sampdoria ha certificato il valore e la maturità di un gruppo che vuole e può prendersi la promozione diretta. A marzo hanno pesato i punti persi con Spezia e Reggiana, perché altrimenti si starebbe già quasi a parlare di festa. Di certo il Monza ha svoltato dopo l’opaca prestazione di Pasquetta col Catanzaro, abbandonando la versione nervosa e sfilacciata. Anche se forse proprio in Calabria, grazie al pareggio raggiunto in pieno recupero, è cambiato qualcosa sotto il profilo dell’atteggiamento.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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