Patrizia Bongiovanni ha gestito un collegio di 160 docenti in Valle d'Aosta. La riforma del 1992 ha modificato i percorsi di formazione tecnica, influenzando l'organizzazione delle scuole e le modalità di formazione professionale. Dopo aver lavorato in ambito educativo, ha poi intrapreso un percorso presso la Sovrintendenza.

? Punti chiave Come ha gestito un collegio di 160 docenti in Valle d'Aosta?. Perché la riforma del 1992 ha cambiato la formazione tecnica?. Cosa spinge oggi i giovani valdostani a lasciare la propria terra?. Perché ha scelto di lasciare la dirigenza proprio dopo la pandemia?.? In Breve Concorso vinto nel 1985 dopo gli studi in Lingue e letterature straniere moderne.. Gestione di un collegio docenti composto da 160 professionisti per dieci anni.. Ruolo di Sovrintendente agli studi in Valle d'Aosta dal 2006 al 2013.. Riforma del 1992 ha modificato l'impostazione degli istituti professionali regionali.. Patrizia Bongiovanni e il cammino tra le aule valdostane: una storia di impegno tra insegnamento e dirigenza. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Dalle aule alla Sovrintendenza: l’evoluzione di Patrizia Bongiovanni

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Dalle aule di tribunale alla spiaggia. L’avvocato rileva il ’Ruvido’: "Non un’avventura, ma un progetto"Dalle aule di tribunale alla spiaggia di Punta Marina, l’avvocato Filippo Bianchini è uno dei soci che hanno preso in affitto il Bagno Ruvido.

Dalle aule di Varese alla Silicon Valley: il sogno AI di due amiciDue amici provenienti da Varese hanno avviato un percorso che li ha portati dalla scuola locale alla Silicon Valley, dove hanno sviluppato un...