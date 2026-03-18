Dalle aule di tribunale alla spiaggia di Punta Marina, l’avvocato Filippo Bianchini è uno dei soci che hanno preso in affitto il Bagno Ruvido. L’apertura ufficiale del lido è programmata per il 25 aprile. La gestione del locale è stata descritta come un progetto, non come un’avventura, secondo quanto affermato dall’avvocato.

Dalle aule di giustizia alla spiaggia di Punta Marina. C’è anche l’avvocato Filippo Bianchini tra i soci che hanno preso in affitto il Bagno Ruvido: l’apertura ufficiale è fissata al 25 aprile. Bianchini figura nella compagine come socio di capitali, continuando a svolgere la professione legale, mentre gli altri gestiranno anche concretamente lo stabilimento. Si tratta della sorella Francesca Bianchini, Fabio Carino della pizzeria ’Da Fabietto’, Pavel Marcel Sorin e Pavel Mihaela Margareta. Nel gruppo c’è anche Stefano Nofri, dipendente e cliente storico dello stabilimento balneare. Bianchini, perché prendere il Ruvido? "Si è creata questa possibilità perché è un bagno che conosciamo da sempre e a cui siamo affezionati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Dalle aule di tribunale alla spiaggia. L’avvocato rileva il ’Ruvido’: "Non un’avventura, ma un progetto"

Articoli correlati

Corona in tribunale per il blocco richiesto da Signorini, il suo avvocato: “No alla censura, non siamo in Russia”Corona in tribunale dopo la richiesta di Alfonso Signorini di bloccare la puntata di Falsissimo prevista per lunedì 26 gennaio.

Partito il progetto "Talento Verde" di Coldiretti: le aule scolastiche si trasformano in laboratoriÉ partito "Talento Verde", il progetto promosso da Coldiretti Novara-Vco in collaborazione con l'istituto Bonfantini di Romagnano Sesia.

Una raccolta di contenuti su Dalle aule di tribunale alla spiaggia...

Argomenti discussi: Dalle aule di tribunale alla spiaggia. L’avvocato rileva il ’Ruvido’: Non un’avventura, ma un progetto.

Dalle aule di tribunale alla tv. Lovati punta al Grande Fratello Vip?Dalle aule di tribunale, dove si dibatte su un caso davvero oscuro e terribile avvenuto nel nostro Paese, l'avvocato passa dunque alla televisione. Ormai non è più il legale di Sempio, e tutto fa ... ilgiornale.it

Blake Lively contro Justin Baldoni: il giudice di New York consiglia un accordo fuori dalle aule di tribunaleAnnunciando un posticipo della prima udienza, il giudice Lewis Liman ha consigliato ai legali delle due star di provare a risolvere la situazione. Un giudice di New York ha posticipato la prima ... movieplayer.it