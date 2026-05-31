Dall’alzabandiera alla diretta dal Quirinale | come Firenze festeggia le otto decadi della Repubblica Italiana

Notizia in breve

Il 2 giugno 2026 si celebrerà l’ottantesimo anniversario della fondazione della Repubblica Italiana. A Firenze si svolgeranno eventi pubblici, tra cui l’alzabandiera e una diretta dal Quirinale. La ricorrenza sarà ricordata con iniziative ufficiali e manifestazioni pubbliche in diverse parti della città. La data segna il passaggio di otto decenni dalla nascita della Repubblica, con commemorazioni previste in diverse sedi istituzionali.