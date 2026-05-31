Dall’alzabandiera alla diretta dal Quirinale | come Firenze festeggia le otto decadi della Repubblica Italiana
Il 2 giugno 2026 si celebrerà l’ottantesimo anniversario della fondazione della Repubblica Italiana. A Firenze si svolgeranno eventi pubblici, tra cui l’alzabandiera e una diretta dal Quirinale. La ricorrenza sarà ricordata con iniziative ufficiali e manifestazioni pubbliche in diverse parti della città. La data segna il passaggio di otto decenni dalla nascita della Repubblica, con commemorazioni previste in diverse sedi istituzionali.
FIRENZE – Il prossimo martedì 2 giugno 2026 segnerà un traguardo storico per il nostro Paese: l’ottantesimo anniversario della fondazione della Repubblica Italiana. La data rievoca il fondamentale referendum del 1946, un crocevia istituzionale in cui la popolazione decise di abbandonare la monarchia per scegliere il nuovo assetto dello Stato. Quella specifica consultazione coincise anche con un epocale passo avanti per i diritti civili, sancendo per la primissima volta l’accesso al voto per le donne. Per onorare questa importante ricorrenza, il Comune di Firenze ha strutturato un fitto calendario di iniziative che animeranno il cuore della città, concentrandosi negli spazi nevralgici di piazza della Repubblica e piazza della Signoria. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
Notizie e thread social correlati
Quirinale, 28 nuovi Alfieri della Repubblica: dal soccorso all’inclusione, le storie scelte da MattarellaIl Quirinale ha annunciato ufficialmente l’attribuzione di 28 nuovi titoli di Alfiere della Repubblica, riconoscimenti conferiti dal presidente della...
Festa della Repubblica. Alzabandiera e Inno in piazza della Carceri. Vetrine con il tricoloreMartedì 2 giugno, alle 10, si terrà una cerimonia commemorativa in piazza delle Carceri per celebrare l’80° anniversario della nascita della...
Argomenti più discussi: 2 Giugno. Milano celebra l'80° Anniversario della Proclamazione della Repubblica Italiana; 80° Anniversario festa della Repubblica; 80° Anniversario della Repubblica: il programma delle celebrazioni; Le iniziative a Varese per l’ottantesimo anniversario della Repubblica Italiana del 2 giugno.
Dall’Alzabandiera in piazza Duomo a Palazzo Marino, fino alla serata a Palazzo Reale: la città celebra gli 80 anni della Repubblica Italiana Milano, Zona San Siro – 26 maggio 2026 Milano si pr facebook