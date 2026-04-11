Quirinale 28 nuovi Alfieri della Repubblica | dal soccorso all’inclusione le storie scelte da Mattarella

Il Quirinale ha annunciato ufficialmente l’attribuzione di 28 nuovi titoli di Alfiere della Repubblica, riconoscimenti conferiti dal presidente della Repubblica. La comunicazione, diffusa dall’agenzia ANSA, rende noto l’elenco dei giovani premiati e le storie che li hanno portati a ricevere questo riconoscimento. Tra le motivazioni si trovano esempi di impegno nel soccorso e di progetti rivolti all’inclusione sociale.