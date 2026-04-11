Quirinale 28 nuovi Alfieri della Repubblica | dal soccorso all’inclusione le storie scelte da Mattarella
Il Quirinale ha annunciato ufficialmente l’attribuzione di 28 nuovi titoli di Alfiere della Repubblica, riconoscimenti conferiti dal presidente della Repubblica. La comunicazione, diffusa dall’agenzia ANSA, rende noto l’elenco dei giovani premiati e le storie che li hanno portati a ricevere questo riconoscimento. Tra le motivazioni si trovano esempi di impegno nel soccorso e di progetti rivolti all’inclusione sociale.
Il Quirinale ha reso noto, attraverso una comunicazione rilanciata dall’ANSA, l’elenco dei 28 giovani insigniti del titolo di Alfiere della Repubblica dal presidente Sergio Mattarella. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
I nuovi alfieri della Repubblica, quattro giovani lombardi premiati da Mattarella: chi sono e le loro storieMilano, 11 aprile 2026 – Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha conferito 28 Attestati d'onore di "Alfiere della Repubblica" a giovani...
Mattarella premia 28 giovani Alfieri della Repubblica: storie di impegno e solidarietàABBONATI A DAYITALIANEWS Il riconoscimento del Presidente della Repubblica Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha assegnato 28 Attestati...