Dalla sanità alle pensioni ecco i divari che frenano le opportunità delle donne
Un nuovo rapporto presentato in Parlamento evidenzia i divari tra uomini e donne in settori come sanità e pensioni. Il documento, elaborato dalla sottosegretaria al Ministero dell’Economia, analizza le differenze nelle opportunità e nei diritti tra i generi, con dati aggiornati sulle disparità di accesso ai servizi sanitari e alle pensioni. I numeri mostrano come le donne continuino a incontrare ostacoli significativi in questi ambiti, con conseguenze dirette sulla loro qualità di vita e sulla stabilità economica futura.
Cinque miliardi di euro, lo 0,47% degli impegni complessivi al netto delle spese per il personale, destinati a ridurre le disuguaglianze, sono solo un tassello del puzzle, certamente quello più vistoso. Il Bilancio di genere 2024 della Ragioneria generale del Mef, presentato il 27 maggio dalla sottosegretaria Lucia Albano in Commissione Bilancio della Camera, parte dalla riclassificazione dei conti pubblici e restituisce una fotografia molto più larga: lavoro, redditi, salute, pensioni, cura familiare, istruzione. Una mappa dei divari tra uomini e donne che continuano a frenare le seconde e che, in molti casi, si sommano lungo tutto l’arco della vita in una specie di curriculum alternativo fatto di ostacoli e maggiori carichi. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com
UFFICIALE TABELLA AUMENTO PENSIONI INVALIDI PARZIALI TOTALI 2026 + ASSEGNO SOCIALE NUOVI IMPORTI
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