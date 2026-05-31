Dalla sanità alle pensioni ecco i divari che frenano le opportunità delle donne

Notizia in breve

Un nuovo rapporto presentato in Parlamento evidenzia i divari tra uomini e donne in settori come sanità e pensioni. Il documento, elaborato dalla sottosegretaria al Ministero dell’Economia, analizza le differenze nelle opportunità e nei diritti tra i generi, con dati aggiornati sulle disparità di accesso ai servizi sanitari e alle pensioni. I numeri mostrano come le donne continuino a incontrare ostacoli significativi in questi ambiti, con conseguenze dirette sulla loro qualità di vita e sulla stabilità economica futura.