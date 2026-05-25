Domenica 31 maggio alle 20.30, il Teatro Rasi di Ravenna ospiterà “Le Donne… che Storia!”, un concerto-spettacolo dedicato alle conquiste femminili dal 1948 a oggi. Lo spettacolo prevede l’esecuzione di canzoni celebri che hanno segnato diverse generazioni, accompagnando il racconto musicale delle tappe significative nel percorso delle donne. L’evento si svolgerà in un’unica sera e durerà circa due ore.

Domenica 31 maggio alle ore 20.30 il Teatro Rasi di Ravenna ospiterà “Le Donne. che Storia!”, un concerto-spettacolo emozionante e coinvolgente dedicato alle conquiste femminili dal 1948 a oggi, accompagnato dalle canzoni più celebri che hanno segnato intere generazioni. L’evento, organizzato dal. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Ten Minute Stories by Algernon Blackwood

Notizie e thread social correlati

L'8 marzo si celebrano le conquiste e i diritti delle donne. Ecco le più belle frasi per inviare gli auguri a tutte le donneL'8 marzo si celebra la giornata internazionale della donna, un'occasione per riconoscere le conquiste e i diritti delle donne in tutto il mondo.

25 aprile, storia di Teresa Mattei in prima linea per i diritti delle donne: «Non possiamo ammettere che alle donne rimangano chiuse porte che sono invece aperte agli uomini»Il 25 aprile segna la giornata della liberazione e della resistenza, ma è anche un'occasione per ricordare figure come Teresa Mattei, impegnata nella...

Argomenti più discussi: Le Donne… che Storia!: al Teatro Rasi un concerto-spettacolo dedicato alle conquiste delle donne; 78 anni dalla Nakba: una Storia di colonialismo di insediamento ancora in corso.

In una mostra dell'ANSA le donne che hanno fatto la storia d'ItaliaDue giugno 1946: gli italiani tornano a votare dopo il fascismo, e per la prima volta a livello nazionale sono chiamate alle urne anche le donne. È da quel momento storico che parte la mostra ‘Le donn ... ansa.it

Tutte le donne che fecero la RepubblicaErano soltanto 21 su 556 deputati. Eppure andarono in Parlamento portando con sé un’eredità di coraggio. Anticipiamo il saggio che ora rievoca le loro storie ... repubblica.it