Il caffè, la bevanda più consumata a livello globale, entra nel nostro organismo ogni volta che la sorseggiamo. La caffeina presente nella bevanda attraversa il sistema circolatorio e raggiunge vari organi, influenzando il nostro stato di veglia. Il suo percorso nel corpo coinvolge diversi processi e, alla fine, può arrivare fino alle cellule, interagendo con il DNA.

Il viaggio del caffè dentro di noi Il caffè è la bevanda più diffusa in tutto il mondo. Una semplice tazzina invade tutto il nostro organismo. La sua formula molecolare è C8H10N4O2. Il numero di molecole di caffeina in una tazzina è di circa 250 trilioni, cioè 250 seguito da 18 zeri. La caffeina è un alcaloide, una metilxantina, una molecola capace di entrare all’interno di ogni cellula e di interagire con diverse proteine, influenzando processi cellulari e l’attività di porzioni del DNA delle nostre cellule. Ogni tazzina di caffè può quindi avere effetti su numerosi sistemi del nostro organismo. È suggestivo immaginare il viaggio del caffè dentro il nostro corpo, che raggiunge ogni cellula e contribuisce a generare più energia, maggiore lucidità e una sensazione di benessere. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Il viaggio del caffè nel nostro corpo: dalla caffeina al DNA

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