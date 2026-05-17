Dopo le consultazioni elettorali, i sostenitori del gruppo di centrodestra hanno espresso soddisfazione per il risultato ottenuto, ringraziando la candidata uscente. Alcuni hanno affermato che ora procederanno con le proprie forze, sottolineando come la vittoria sia nel loro DNA. La decisione di non riconfermare la candidata sindaca uscente è stata motivata dalla volontà di apportare novità rispetto a un percorso che si concluderà. La situazione si è conclusa con una maggioranza che si prepara a proseguire sulla strada intrapresa.

di Francesco Ingardia Tranchant, a giochi fatti: perché la maggioranza uscente non ha scelto lei, Lucia Tanti, come candidata sindaca? "Perché immagino che alla solidità di questi anni servisse legittimamente un quid pluris di novità, qualcosa in più rispetto a quello che siamo stati. E Marcello Comanducci lo è di certo". Quali linee della giunta Ghinelli vorrebbe mantenere? "La linea sulla protezione sociale, non fosse altro perché è il tema che conosco meglio, e il grande input dato alla cultura". Tornasse indietro, col senno di poi, confermerebbe la scelta sulla caserma dei vigili in via Filzi? "Sì, se non avessi visto come è finita. In quel momento sembrava la scelta più logica e performante. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Da Ora in Avanti coi forzisti. Tanti: "Grazie Ghinelli adesso cammino da sola. Vincere è nel nostro dna"

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