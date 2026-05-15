Il processo relativo a Ruby Ter riprenderà il 28 maggio dopo una pausa. La ripresa si inserisce in un quadro giudiziario che ha attirato l’attenzione pubblica negli ultimi anni. Le udienze rappresentano un passo importante per chiarire i fatti e le responsabilità legate alle vicende giudiziarie. La data segna un momento di confronto tra le parti coinvolte e le autorità giudiziarie, con il pubblico che attende di conoscere gli sviluppi di questa vicenda legale.

“Sarà un momento per riaprire la storia del nostro paese e per dare un giudizio sulle cene eleganti e sul berlusconismo”. A dirlo è il giornalista del Fatto Quotidiano Gianni Barbacetto, a due settimane dal ritorno in aula del processo Ruby Ter. Il 28 maggio, davanti alla seconda sezione penale della Corte d’Appello di Milano, ripartirà il processo d’appello sul caso Ruby Ter che vede 22 imputati tra cui Karima El Mahroug con al centro l’accusa di corruzione in atti giudiziari. “Non è mai stata una questione di vita privata del presidente Berlusconi – commenta Barbacetto – quando un presidente del Consiglio si abbassa a diventare ricattato da decine di ragazze siamo di fronte a un vulnus per lo Stato e per le istituzioni”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Ruby Ter, il 28 maggio riparte il processo. Barbacetto: “Sarà un momento per riaprire la storia del nostro paese e per dare un giudizio sulle cene eleganti e sul berlusconismo”

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