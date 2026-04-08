Conferenza stampa Ferguson pre Bologna Aston Villa | Possiamo fare la storia del nostro club c’è una cosa in cui dobbiamo migliorare

Durante la conferenza stampa in vista della partita tra Bologna e Aston Villa, il centrocampista dei rossoblù ha parlato delle sfide della squadra e della possibilità di scrivere una pagina importante nella storia del club. Ha sottolineato l’importanza di migliorare alcuni aspetti per affrontare al meglio l’impegno e ha condiviso le proprie aspettative in vista della gara. Le dichiarazioni si sono concentrate sui punti di forza e sui margini di miglioramento della squadra.

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