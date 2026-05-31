Dal foglio di carta alle banchine | Viviamo in diretta i cambiamenti

La genovese Elisa Massa, classe 1981, ricopre il ruolo di project program manager all’interno dell’unità di sviluppo delle infrastrutture del gruppo Contship. Nel 2022 dà un taglio radicale alla sua vita e decide di aprirsi a una nuova visione, che va oltre a quella dell’ingegnere civile. Si rimette in gioco dopo 15 anni di lavoro nella sede genovese di una delle principali società di ingegneria del Paese e sceglie di entrare a far parte di Contship. "Sicuramente è stato un bel cambio, ma l’ho fatto coscientemente. Quando sono stata contattata dall’azienda per valutare questa offerta di lavoro, sono rimasta colpita dall’entusiasmo delle persone che ho conosciuto e poi ho pensato che potesse essere, ed effettivamente lo è, un modo per integrare la mia visione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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