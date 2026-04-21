Il fascino di Maap Il foglio di carta si trasforma in parete luminosa
Un nuovo prodotto trasforma un semplice foglio di carta in una parete luminosa. La superficie, simile a una nuvola, diffonde una luce morbida che illumina l’ambiente circostante. La luce ricorda quella di una finestra, di una parete di vetro o della radiazione solare. Questa tecnologia crea un effetto visivo suggestivo, unendo funzionalità e design in un unico elemento.
Una nuvola che diffonde la luce illuminando l’ambiente con un morbido chiarore, come una finestra, una parete di vetro o la radiazione solare. Così, Maap di Erwan Bouroullec, una lampada da parete dall’importante sviluppo dimensionale (fino a 3,22 metri di larghezza per 155 cm di altezza) che Flos svela alla Design Week 2026. "Maap, affonda le sue radici nel semplice gesto, nel ’fare dell’uomo’. Vuole assecondare la nostra innata inclinazione a creare, a dare forma agli oggetti in risposta al loro contesto e la nostra attrazione per le forme libere in grado di evocare innumerevoli interpretazioni", rivela il designer. É infatti, composta da...🔗 Leggi su Quotidiano.net
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