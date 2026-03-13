Pacifico Anief | Riportare Carta docente a 500 euro Ci vogliono più risorse dal Ministero Carta servizi corsi per ATA e sostegno VIDEO

Durante la Fiera Didacta Italia, il presidente nazionale di ANIEF ha sottolineato l'importanza di aumentare a 500 euro il valore della Carta docente, chiedendo maggiori risorse dal Ministero per i servizi, i corsi per ATA e il sostegno. Ha evidenziato anche il ruolo strategico della formazione del personale scolastico, parlando ai microfoni di Orizzonte Scuola.