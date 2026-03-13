Pacifico Anief | Riportare Carta docente a 500 euro Ci vogliono più risorse dal Ministero Carta servizi corsi per ATA e sostegno VIDEO
Durante la Fiera Didacta Italia, il presidente nazionale di ANIEF ha sottolineato l'importanza di aumentare a 500 euro il valore della Carta docente, chiedendo maggiori risorse dal Ministero per i servizi, i corsi per ATA e il sostegno. Ha evidenziato anche il ruolo strategico della formazione del personale scolastico, parlando ai microfoni di Orizzonte Scuola.
A margine di Fiera Didacta Italia, il presidente nazionale di ANIEF, Marcello Pacifico, ha richiamato ai microfoni di Orizzonte Scuola il valore strategico della formazione del personale scolastico. L'articolo Pacifico (Anief): “Riportare Carta docente a 500 euro. Ci vogliono più risorse dal Ministero. Carta servizi, corsi per ATA e sostegno” VIDEO. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Articoli correlati
Carta del docente, Pacifico (ANIEF): “Con l’estensione ai precari scende a 400 euro. Se arriverà anche agli ATA si ridurrà ancora. Ci vogliono più fondi”L’estensione della Carta del docente ai precari riapre il dibattito sul finanziamento della misura.
Carta docente da fine febbraio con nuove modalità, Anief chiede di riportare somma a 500 euro e includere supplenti “brevi” e ATANuova Carta docente dal 202526: per Anief non si potevano più escludere i precari, ma ora servono altre risorse per riportare la card a 500 euro, più...
Aggiornamenti e contenuti dedicati a Riportare Carta
I ricorsi ingolfano il Tar del Piemonte. Pacifico (Anief): Non c’è differenza tra docente di ruolo e precario soprattutto quando si tratta di formazione, tratto fondante ...Il sindacato Anief lo ripete da anni: non c’è differenza tra docente di ruolo e precario, soprattutto quando si tratta di formazione, tratto fondante del mestiere di insegnante. orizzontescuola.it
Carta del docente, Pacifico (ANIEF): Con l’estensione ai precari scende a 400 euro. Se arriverà anche agli ATA si ridurrà ancora. Ci vogliono più fondiL’estensione della Carta del docente ai precari riapre il dibattito sul finanziamento della misura. A intervenire sul tema è Marcello Pacifico, presidente ANIEF, durante la trasmissione Dentro il Pala ... orizzontescuola.it