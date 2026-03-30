Genova trecentomila pacchetti di sigarette dal Medio Oriente nascosti nel carbone per barbecue maxi sequestro della finanza

A Genova, nel porto di Sampierdarena, è stato sequestrato un carico di oltre 300mila pacchetti di sigarette provenienti dal Medio Oriente. Il container, che era già passato allo scanner, è stato sottoposto a un’ispezione da parte di agenti della finanza e doganieri, che hanno scoperto come i trafficanti avessero nascosto le sigarette all’interno del carbone per barbecue.

Un carico di oltre 300mila pacchetti di sigarette di contrabbando è stato intercettato e sequestrato nel porto di Genova Sampierdarena. L'operazione, condotta in sinergia dai finanzieri del Comando Provinciale di Genova e dai funzionari del Reparto Antifrode dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Genova, ha portato al rinvenimento di oltre 6 tonnellate di tabacchi lavorati esteri. Il container, proveniente dal Medio Oriente, con un carico dichiarato di carbone per barbecue, è stato intercettato grazie a un’attenta analisi dei flussi commerciali in transito al Porto di Genova. A far scattare il controllo è stata un’approfondita attività di analisi dei rischi. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Genova, trecentomila pacchetti di sigarette dal Medio Oriente nascosti nel carbone per barbecue, maxi sequestro della finanza Articoli correlati Nel capannone in Brianza tonnellate di tabacco e sigarette di contrabbando: il maxi sequestro della guardia di finanzaProtagonisti i finanzieri, al centro di un'operazione sviluppatasi tra la provincia di Trento e quella di Monza Brianza. Traffico internazionale di “bionde“. Maxi sequestro di sigarette. Controlli della Finanza in cittàL’operazione Borotalco ha visto impegnato in perquisizioni in città a provincia il personale della Guardia di finanza. Altri aggiornamenti su Medio Oriente Discussioni sull' argomento Sigarette di contrabbando nascoste dietro i bbq portatili, maxi sequestro in porto; Blitz di Gdf e Adm: nel container del carbone spuntano 300 mila pacchetti di sigarette di contrabbando - VIDEO -; GDF - GUARDIA DI FINANZA * IL PORTO DI GENOVA: 6 TONNELLATE DI SIGARETTE IN CONTRABBANDO. Al posto del carbone sigarette di contrabbando: la scoperta in un container dal Medio OrienteUn carico di oltre 300 mila pacchetti di sigarette di contrabbando è stato intercettato e sequestrato nel porto di Genova Sampierdarena. L'operazione, condotta in sinergia dai finanzieri del Comando P ... primocanale.it MEDIO ORIENTE I Netanyahu: "A Pizzaballa sia concesso immediato accesso al Santo Sepolcro". Il premier israeliano: "Ho dato istruzioni alle autorità competenti" #ANSA x.com +++ Medio Oriente, card. #Pizzaballa in esclusiva a #Tv2000: “Non è mai successo, dispiace che questo sia accaduto”. Le parole del patriarca latino di #Gerusalemme, card. Pierbattista Pizzaballa, in un’intervista esclusiva al #Tg2000 in merito alla decisio - facebook.com facebook