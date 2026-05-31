È stato pubblicato un volume dedicato alla ferrovia Massa-Follonica, evidenziando episodi di vita, eventi lavorativi e tragedie legate alla linea. Il libro, frutto di un lavoro di ricerca, raccoglie ricordi e documenti riguardanti il percorso che collegava Ghirlanda al mare di Follonica. La ferrovia, oggetto di approfondimenti, viene descritta attraverso testimonianze e fatti storici, senza interpretazioni o analisi aggiuntive.

MASSA MARITTIMA La Ferrovia Massa-Follonica con le sue storie legate al lavoro, a tanti episodi di vita vissuta, a tragici eventi era stata oggetto di una grande lavoro di Maurizio Neri che dette alle stampe un volume dedicato a questi due verghe che portavano da Ghirlanda fino al mare di Follonica. "Dalle Colline Metallifere al mare" è il titolo di un libro che proponeva tanti ricordi ed in questi giorni arriva un altro significativo tassello legato alla storia di questi binari. Il Comune infatti annuncia che è stato completato l’inventario dell’archivio "Fondo ferrovie Massa Marittima-Follonica". E’ andato a buon fine un intervento di... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Dai binari fino al mare. Ricordi e documenti sulla Massa-Follonica

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