Treno trancia i cavi caos sulla linea Adriatica | Frecciarossa fermi sui binari e ritardi fino a 400 minuti

Nella serata del primo maggio, un treno ha tranciato i cavi della linea Adriatica tra Giulianova e Pescara, causando il blocco totale della tratta per tutta la notte. La circolazione ferroviaria è stata sospesa, con numerosi treni, tra cui i Frecciarossa, fermati sui binari e con ritardi che hanno raggiunto fino a 400 minuti. L’incidente ha provocato disagi e problemi di traffico sulla rete ferroviaria.