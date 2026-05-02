Treno trancia i cavi caos sulla linea Adriatica | Frecciarossa fermi sui binari e ritardi fino a 400 minuti
Nella serata del primo maggio, un treno ha tranciato i cavi della linea Adriatica tra Giulianova e Pescara, causando il blocco totale della tratta per tutta la notte. La circolazione ferroviaria è stata sospesa, con numerosi treni, tra cui i Frecciarossa, fermati sui binari e con ritardi che hanno raggiunto fino a 400 minuti. L’incidente ha provocato disagi e problemi di traffico sulla rete ferroviaria.
L’incidente è avvenuto nella serata del primo maggio a Montesilvano bloccando la linea ferroviaria per tutta la notte tra Giulianova e Pescara. Su posto i tecnici di Rfi ma la circolazione permane rallentata anche oggi con ritardi e cancellazioni.🔗 Leggi su Fanpage.it
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