Investimento sui binari caos sulla Bari-Lecce | ritardi fino a 3 ore e treni cancellati

Questa mattina, il traffico ferroviario tra Bari e Lecce è stato fortemente compromesso. A partire dalle 6:10, la circolazione sulla tratta è stata interrotta tra Brindisi e Squinzano per consentire le verifiche delle autorità giudiziarie in seguito all’investimento di una persona. La sospensione ha causato ritardi fino a tre ore e la cancellazione di alcuni treni, creando disagi ai passeggeri in transito lungo questa linea.

Mattinata difficile per il traffico ferroviario in Puglia. Dalle ore 6:10 la circolazione sulla linea Bari-Lecce è stata sospesa tra Brindisi e Squinzano per consentire gli accertamenti dell’autorità giudiziaria dopo l’investimento di una persona. Dalle 9:45 la linea è tornata percorribile, ma.🔗 Leggi su Baritoday.it Notizie correlate Investimento mortale sui binari: treni con ritardi e cancellazioniInvestimento mortale alla stazione di Pra', sulla linea Genova-Ventimiglia, è successo intorno a mezzogiorno di sabato 28 febbraio 2026 e la... Ritardi dei treni fino a 40 minuti sulla linea AV Milano-Bologna: persone non autorizzate sui binariRitardi fino a 40 minuti per i treni Alta Velocità sulla linea Milano-Bologna a causa di persone non autorizzate sui binari tra Piacenza e Fidenza. Tutti gli aggiornamenti Investimento sui binari tra Squinzano e Brindisi: treni in forte ritardo sulla Bari-LecceLa circolazione ferroviaria, inizialmente sospesa dalle 6:10, ha ripreso a muoversi dalle 9:45 dopo l’autorizzazione delle autorità intervenut ... pianetalecce.it Treni in tilt sulla tratta Bari-Lecce-Bari 15 i convogli soppressi Caos e disagi in stazioniBARI - Traffico ferroviario in tilt nel pomeriggio di ieri per un guasto tecnico sulla tratta Bari-Lecce. Una quindicina i treni regionali soppressi. Il problema si sarebbe verificato intorno alle 17 ... lagazzettadelmezzogiorno.it