Da oggetto misterioso a punto di forza | così Spalletti lanciò Emerson Palmieri alla Roma
Dieci anni fa, l’attuale allenatore della Juventus riconobbe le potenzialità di Emerson Palmieri, allora considerato un oggetto misterioso. In sei mesi di lavoro mirato, riuscì a trasformarlo in uno dei migliori esterni del campionato. La sua crescita si deve a un percorso di sviluppo specifico, che ha portato l’esterno a distinguersi nel ruolo. Oggi, Emerson è considerato un elemento di spicco nel calcio italiano, grazie anche a quell’intervento che ne ha evidenziato le qualità.
Alla fine, è solo una questione di chance. O di fiducia. Se Emerson Palmieri è diventato il calciatore che è oggi, capace di vincere tutte le tre competizioni continentali e l'Europeo 2020 con la Nazionale, molto, se non tutto, lo deve a Luciano Spalletti. È stato infatti l'attuale allenatore della Juve il primo a credere nelle qualità di questo italo-brasiliano che dieci anni fa, a Roma, molti avevano già "bollato" come una scommessa persa del ds Sabatini. E da allora i due sono sempre rimasti legati, tanto che nel 2021 potevano ritrovarsi al Napoli e nei prossimi mesi potrebbero farlo alla Continassa. È il gennaio del 2016 quando la Roma richiama a furor di popolo Spalletti per risollevare la squadra dopo la deludente gestione Garcia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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