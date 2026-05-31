Dieci anni fa, l’attuale allenatore della Juventus riconobbe le potenzialità di Emerson Palmieri, allora considerato un oggetto misterioso. In sei mesi di lavoro mirato, riuscì a trasformarlo in uno dei migliori esterni del campionato. La sua crescita si deve a un percorso di sviluppo specifico, che ha portato l’esterno a distinguersi nel ruolo. Oggi, Emerson è considerato un elemento di spicco nel calcio italiano, grazie anche a quell’intervento che ne ha evidenziato le qualità.

Alla fine, è solo una questione di chance. O di fiducia. Se Emerson Palmieri è diventato il calciatore che è oggi, capace di vincere tutte le tre competizioni continentali e l'Europeo 2020 con la Nazionale, molto, se non tutto, lo deve a Luciano Spalletti. È stato infatti l'attuale allenatore della Juve il primo a credere nelle qualità di questo italo-brasiliano che dieci anni fa, a Roma, molti avevano già "bollato" come una scommessa persa del ds Sabatini. E da allora i due sono sempre rimasti legati, tanto che nel 2021 potevano ritrovarsi al Napoli e nei prossimi mesi potrebbero farlo alla Continassa. È il gennaio del 2016 quando la Roma richiama a furor di popolo Spalletti per risollevare la squadra dopo la deludente gestione Garcia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Da oggetto misterioso a punto di forza: così Spalletti lanciò Emerson Palmieri alla Roma

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