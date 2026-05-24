Da noi… A ruota libera le anticipazioni del 24 maggio | Fiorella Mannoia e gli altri ospiti della Fialdini

Torna domenica 24 maggio il tradizionale appuntamento con Da noi. A ruota libera, il programma di Francesca Fialdini che ogni settimana fa il carico di emozioni, racconti inediti e volti amatissimi del panorama televisivo, musicale e dello spettacolo. Anche oggi la conduttrice è pronta ad accogliere il pubblico per un nuovo pomeriggio all’insegna della musica, delle confessioni e delle grandi storie. In studio si alterneranno personaggi d’eccezione, tra percorsi di rinascita, successi e testimonianze intense capaci di emozionare e lasciare il segno. Da noi. A ruota libera, le anticipazioni del 24 maggio. Anche questa settimana Francesca Fialdini è pronta ad accogliere nello studio di Da noi. 🔗 Leggi su Dilei.it

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