Da noi… A ruota libera le anticipazioni del 10 maggio | gli ospiti di Francesca Fialdini

Da dilei.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Francesca Fialdini torna con un nuovo appuntamento del suo talk show Da noi. A ruota libera.  Domenica 10 maggio accoglierà nel suo salotto tanti ospiti che si racconteranno a cuore aperto, tra carriera e vita privata. La puntata della trasmissione offrirà anche momenti di leggerezza e divertimento, tra musica e i grandi protagonisti del piccolo schermo (e non solo). Da noi. A ruota libera, le anticipazioni del 10 maggio. Francesca Fialdini è pronta ad accogliere nuovi protagonisti nel salotto di Da noi. A ruota libera, programma che punta su storie personali e percorsi umani molto diversi. Tra gli ospiti della puntata ci sarà Carmen Russo, nome storico della televisione italiana, che ripercorrerà gli anni trascorsi tra varietà, teatro e programmi di successo.🔗 Leggi su Dilei.it

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