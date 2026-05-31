Il Napoli sta recuperando diversi giocatori in prestito, tra cui Lang e Folorunsho, che sono tornati alla squadra. Questi rientri avranno un ruolo importante nelle decisioni tecniche dell’allenatore, che dovrà valutare se integrarli nella rosa o lasciarli partire. Il mercato si sta muovendo anche senza nuovi acquisti, con i prestiti che rappresentano un elemento chiave per le scelte future. La gestione di questi calciatori influenzerà le strategie della squadra nella prossima stagione.

C’è un capitolo del mercato del Napoli che si scrive senza spendere un euro, ma che peserà sulle scelte di Massimiliano Allegri quanto un acquisto: i rientri dai prestiti. Come racconta il Corriere dello Sport, è “ un’altra squadra di rientro” quella che si presenterà al raduno estivo: giocatori dal destino in bilico, alcuni decisi a riconquistare l’azzurro, altri già consapevoli di dover cercare una nuova sistemazione. Chi vuole riprendersi il Napoli. Nella prima categoria ci sono i due investimenti più pesanti di un’estate fa: Noa Lang (30 milioni) e Lorenzo Lucca (35 milioni). Con Conte il feeling non è mai sbocciato e a gennaio sono partiti: Lang al Galatasaray, con cui ha vinto il titolo, Lucca in Premier al Nottingham Forest. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Da Lang a Folorunsho, i prestiti del Napoli che tornano: ora tocca ad Allegri scegliere

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