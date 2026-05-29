Il centrocampista di 28 anni, attualmente in forza al Napoli, tornerà a Dimaro per la fase di preparazione estiva. Allegri ha deciso di dargli una possibilità nel ritiro. La presenza del giocatore è confermata, e sarà presente agli allenamenti. La sua partecipazione al ritiro pre-season è stata comunicata ufficialmente. Non sono stati forniti dettagli su eventuali trasferimenti o altre operazioni di mercato.

Il centrocampista, 28 anni, sarà a Dimaro. Torna a casa Folorunsho. Il centrocampista del Napoli, 28 anni, sarà a Dimaro. Il Cagliari non ha fatto scattare l’opzione di riscatto a otto milioni di euro e Nicolò Schira scrive che Massimiliano Allegri lo valuterà e gli darà una chance. Ricordiamo che il centrocampista è stato convocato da Luciano Spalletti agli Europei., anche se non giocò mai. Antonio Conte lo ha invece bocciato senza appello. Ora, chiariamoci, non è un centrocampista che passerà alla storia del calcio. Ma in una stagione lunga e intensa come quella che attende il Napoli impegnato anche in Champions, potrebbe rivelarsi prezioso. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Folorunsho torna a Napoli, Allegri gli darà una chance

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