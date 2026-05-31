Da Albertosi a Stellone passando per Arrigoni big Colucci e Galderisi
Tra fine anni Cinquanta e oggi, sono stati diversi i nomi di allenatori che si sono succeduti sulla panchina di questa squadra. Tra i primi c’è stato Adriano Zecca, fino alla fine degli anni 50, e più recentemente Roberto Stellone, che ha guidato la squadra nei ultimi mesi. Nel mezzo, si sono alternati figure come Daniele Arrigoni alla fine degli anni 90, Leonardo Colucci nella stagione 20182019 e altri ancora, tra cui Galderisi e Colucci.
Da Adriano Zecca a fine anni 50 a Roberto Stellone in questi ultimi mesi, da Daniele Arrigoni a fine anni 90 a Leonardo Colucci nella stagione 20182019. Gi anni passano ma la tradizione di portare a Pesaro ex calciatori professionistici resta. A differenza di quelli sopraccitati Andrea Gennari la serie A da calciatore non l’ha mai raggiunta ma oltre alle quasi duecentocinquanta presenze da centrocampista in C1 può vantare di un’intera stagione da collaboratore tecnico di Stellone in massima serie, dieci anni fa con il Frosinone. Un approdo, quello di Gennari in A, che lascia ben sperare. Spesso infatti aver raggiunto in qualche modo la massima serie prima di arrivare a Pesaro ha fatto rima con un’avventura fortunata sulla panchina biancorossa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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