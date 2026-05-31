da albertosi a stellone passando per arrigoni big colucci e galderisi

Notizia in breve

Tra fine anni Cinquanta e oggi, sono stati diversi i nomi di allenatori che si sono succeduti sulla panchina di questa squadra. Tra i primi c’è stato Adriano Zecca, fino alla fine degli anni 50, e più recentemente Roberto Stellone, che ha guidato la squadra nei ultimi mesi. Nel mezzo, si sono alternati figure come Daniele Arrigoni alla fine degli anni 90, Leonardo Colucci nella stagione 20182019 e altri ancora, tra cui Galderisi e Colucci.