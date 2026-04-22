Vis e Samb il futuro nelle mani dei tecnici Stellone e Boscaglia sono strateghi da serie B

Da sport.quotidiano.net 22 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica alle 14:30 si terrà il derby tra Vis e Samb, due squadre che si sfideranno al Benelli. I due allenatori, Stellone e Boscaglia, hanno entrambi esperienza nella Serie B e sono considerati esperti di quel campionato. La partita vedrà in campo due tecnici che conoscono bene la cadetteria e sono stati protagonisti in passato di diverse stagioni in quella categoria.

Dalla Serie B al Benelli. Il derby di domenica alle 14:30 sarà animato da due tecnici che conoscono a menadito la cadetteria. Nelle panchine della B Stellone e Boscaglia si sono già infatti seduti quasi 350 volte. Per il mister vissino anche un’intera stagione in A, quella di dieci anni fa con il Frosinone. In comune, i due Roberto, non hanno solo il nome ma tante altre caratteristiche. In primis il modulo, quel 3-5-2 che riesce a dare equilibrio e compattezza alle proprie compagini; in secundis l’esperienza in una piazza blasonata ed esigente come quella di Palermo; per finire l’esser riusciti a far rinascere a suon di risultati due piazze sfiduciate come quelle di San Benedetto e Pesaro.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

vis e samb il futuro nelle mani dei tecnici stellone e boscaglia sono strateghi da serie b
© Sport.quotidiano.net - Vis e Samb, il futuro nelle mani dei tecnici. Stellone e Boscaglia sono strateghi da serie B

Notizie correlate

Leggi anche: "Sono convinto che ci salveremo". Per la Samb inizia l’era Boscaglia

Leggi anche: Samb a Boscaglia, via Mancinelli e De Angelis

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Serie C, Vis Pesaro a Ravenna. Ascoli e Samb: impossibile fallire; Serie C / Sorrisi a metà per Ascoli e Samb, Vis ko; Samb, la salvezza diretta sarebbe fantastica; Poker Arezzo, ma l'Ascoli non molla: è corsa a due in vetta. La Ternana dimentica i guai e torna alla vittoria.

vis e samb ilVis e Samb, il futuro nelle mani dei tecnici. Stellone e Boscaglia sono strateghi da serie BBen 350 le panchine cadette dei due allenatori che domenica si affrontano con un modulo speculare in una partita determinante ... sport.quotidiano.net

vis e samb ilVis and Samb, the future in the hands of the coaches. Stellone and Boscaglia are Serie B strategists.As many as 350 players will be on the benches of the two coaches who will face each other on Sunday with a mirrored formation in a decisive match ... sport.quotidiano.net

Cerca tra news e video legati all’argomento.