Domenica alle 14:30 si terrà il derby tra Vis e Samb, due squadre che si sfideranno al Benelli. I due allenatori, Stellone e Boscaglia, hanno entrambi esperienza nella Serie B e sono considerati esperti di quel campionato. La partita vedrà in campo due tecnici che conoscono bene la cadetteria e sono stati protagonisti in passato di diverse stagioni in quella categoria.

Dalla Serie B al Benelli. Il derby di domenica alle 14:30 sarà animato da due tecnici che conoscono a menadito la cadetteria. Nelle panchine della B Stellone e Boscaglia si sono già infatti seduti quasi 350 volte. Per il mister vissino anche un’intera stagione in A, quella di dieci anni fa con il Frosinone. In comune, i due Roberto, non hanno solo il nome ma tante altre caratteristiche. In primis il modulo, quel 3-5-2 che riesce a dare equilibrio e compattezza alle proprie compagini; in secundis l’esperienza in una piazza blasonata ed esigente come quella di Palermo; per finire l’esser riusciti a far rinascere a suon di risultati due piazze sfiduciate come quelle di San Benedetto e Pesaro.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Vis e Samb, il futuro nelle mani dei tecnici. Stellone e Boscaglia sono strateghi da serie B

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Vis e Samb, il futuro nelle mani dei tecnici. Stellone e Boscaglia sono strateghi da serie BBen 350 le panchine cadette dei due allenatori che domenica si affrontano con un modulo speculare in una partita determinante ... sport.quotidiano.net

Vis and Samb, the future in the hands of the coaches. Stellone and Boscaglia are Serie B strategists.As many as 350 players will be on the benches of the two coaches who will face each other on Sunday with a mirrored formation in a decisive match ... sport.quotidiano.net

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