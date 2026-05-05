L' associazione Radici di Bellano si aggiudica il Premio Francesco Arrigoni

Si è conclusa la XIV edizione del Premio Francesco Arrigoni, con una cerimonia che ha visto la consegna del riconoscimento a Radici, un’associazione di Bellano. La realtà è stata premiata per il suo lavoro nel recupero e nella valorizzazione del territorio locale. La premiazione si è svolta in un clima di emozione condivisa tra i presenti.

Si è conclusa con l'emozione della condivisione la XIV edizione del Premio Francesco Arrigoni, assegnato quest'anno a Radici, giovane realtà associativa di Bellano che si è distinta per l’impegno nel recupero e nella valorizzazione del territorio.La cerimonia si è svolta lunedì 4 maggio 2026.🔗 Leggi su Leccotoday.it

Notizie correlate

Dream Sicily si aggiudica il premio "Palmerio Agus"Al centro del pomeriggio ippico di ieri a San Rossore era il premio "Palmerio Agus", handicap di classe 3 per cavalli di 3 anni sui 2000 metri.

L’Odontoiatria di Ferrara si aggiudica il premio ‘Henry Goldman’ per la ricerca scientificaÈ stato assegnato il prestigioso Premio Henry Goldman per la ricerca scientifica a uno studio clinico condotto da un gruppo di ricerca...

Approfondimenti e contenuti

L'associazione Radici di Bellano si aggiudica il Premio Francesco ArrigoniLa giovane realtà associativa si è distinta nel recupero e nella valorizzazione del territorio. La motivazione: I sei soci hanno saputo aggregare attorno al progetto persone e istituzioni ... leccotoday.it

Casamarciano celebra memoria e ambiente con Radici di LibertàCASAMARCIANO – Una mattinata dedicata alla memoria democratica, alla partecipazione civica e alla tutela dell’ambiente. È questo lo spirito di Radici di Libertà, l’iniziativa promossa dal Comune di ... marigliano.net