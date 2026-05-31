Il ministro ha espresso apprezzamento verso gli studenti dell’Istituto Comprensivo “S. Aurigemma” durante la cerimonia di premiazione di un concorso dedicato alla memoria di un docente. La cerimonia si è tenuta il 30 maggio a Pietrastornina, promossa dall’Associazione Petra Strumilia. L’iniziativa si concentra su temi legati al cyberbullismo.

Tempo di lettura: 3 minuti Grande soddisfazione e profondo orgoglio per l’Istituto Comprensivo “S. Aurigemma” in occasione della cerimonia di premiazione del Concorso promosso dall’Associazione Petra Strumilia, svoltasi il 30 maggio a Pietrastornina, in memoria del Professore M ario Piantedosi. Il concorso, dedicato al delicato e attualissimo tema del contrasto al bullismo e al cyberbullismo, ha rappresentato un’importante opportunità di riflessione e di crescita per gli studenti partecipanti. L’Istituto ha aderito con entusiasmo all’iniziativa coinvolgendo le classi quarte A, B e C del plesso di scuola primaria “Don Milani”, le classi quarte A e B del plesso “Montessori” e le classi 1 A – 2 C- 2 D della Scuola Secondaria di primo grado. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Cyberbullismo: riconoscimento del Ministro Valditara agli alunni dell'”Aurigemma”

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