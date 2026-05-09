Carabinieri in classe per spiegare agli alunni cyberbullismo e sicurezza stradale

Da ravennatoday.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

I Carabinieri sono entrati nelle scuole per parlare con gli studenti di cyberbullismo e sicurezza stradale, portando avanti un progetto che mira a diffondere la cultura della legalità tra i più giovani. Durante gli incontri, i militari hanno spiegato i rischi legati all’uso di internet e le regole fondamentali per muoversi in sicurezza sulle strade. L’iniziativa si inserisce in un percorso mirato a sensibilizzare gli studenti su questi temi.

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Prosegue il progetto dell’Arma dei Carabinieri dedicato alla diffusione della cultura della legalità tra i giovanissimi. Giovedì mattina i Carabinieri della stazione di Marina Romea hanno incontrato gli alunni della scuola primaria “Giuseppe Garibaldi” di Porto Corsini. L’iniziativa è il frutto.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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