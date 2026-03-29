Nella mattinata di domenica 29 marzo, il ministro dell’Istruzione ha visitato un’ insegnante aggredita da uno studente presso un ospedale di Trescore. La docente, coinvolta in un episodio violento, si trovava sotto osservazione dopo l’attacco. Il ministro ha fatto una visita a sorpresa, portando la sua vicinanza alla donna e ai suoi familiari.

LA VISITA. I l ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, ha fatto visita nella mattinata di domenica 29 marzo alla docente vittima di aggressione per mano di un suo studente. Il colloquio è durato circa un’ora. Il ministro ha ascoltato con grande attenzione le riflessioni della docente, è stato un confronto molto ricco di spunti e di osservazioni. Il colloquio è durato quasi un’ora. La professoressa sta molto meglio e, ha riferito al ministro, s ente la mancanza dei suoi studenti e della sua scuola. Già sabato sera il ministro era intervenuto sul caso di Trescore Balneario: «Voglio dare un segnale di speranza - aveva detto su Rai 2 - siamo passati da 53 aggressioni a docenti nel 2023-24, a 41 aggressioni tra il 2024-2025, a 30 quest’anno, calcolando sempre il numero verificatosi nei primi sette mesi dell’anno. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Prof aggredita a Trescore, la visita a sorpresa in ospedale del ministro Valditara. «Le mancano i suoi alunni»

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