Gli atleti del Cus d’Annunzio hanno attirato l’attenzione nonostante l'eliminazione, grazie a prestazioni individuali significative. Nei pareggi contro Cagliari e Pisa, i giocatori hanno mostrato un buon ritmo e precisione nelle azioni offensive, con alcune occasioni create nel secondo tempo. La squadra ha evidenziato compattezza difensiva e capacità di ripartenza, anche se non sono stati segnati gol decisivi. La presenza sui Nazionali ha rappresentato un segnale di crescita per il team.

? Punti chiave Come hanno fatto gli atleti a farsi notare nonostante l'eliminazione?. Quali dettagli tecnici hanno caratterizzato i pareggi contro Cagliari e Pisa?. Chi coordina il nuovo piano di rilancio sportivo dell'ateneo?. Perché la dirigenza considera questo ritorno un successo strategico?.? In Breve Calcio a 11: pareggio 1-1 contro Cagliari e sconfitta 2-1 contro Mo.Re.. Futsal: pareggio 2-2 con Pisa e sconfitta 4-3 contro Macerata.. Allenatori Di Meo e Vespucci gestiscono il calcio; Fabiano e Di Muzio il futsal.. Dirigenza composta da Barjami, De Flaviis e Giada Di Muzio coordina il rilancio.. Il Cus d’Annunzio Chieti-Pescara riparte dai Campionati Nazionali Universitari con segnali di crescita. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cus d’Annunzio: il ritorno ai Nazionali porta segnali di crescita

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