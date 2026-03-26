Rinasce il Cus della d' Annunzio | nuova governance e quattro vittorie ai Campionati universitari nazionali

Il Centro Universitario Sportivo dell’università d’Annunzio di Chieti-Pescara ha annunciato un cambio di governance e ha già ottenuto quattro vittorie ai Campionati universitari nazionali. La nuova organizzazione ha preso il via recentemente, portando con sé i primi risultati sportivi. La squadra si è distinta in diverse discipline durante le competizioni nazionali, confermando l’attività competitiva del centro.

Alla guida del Centro universitario sportivo è stato nominato il presidente Claudio Barjami, affiancato dai vicepresidenti Francesco De Flaviis e Basher Amuri, il tesoriere Giada Di Muzio e dal consigliere Marco Di Francesco. Una squadra dirigente giovane che nasce con l’obiettivo di rilanciare lo sport universitario all’interno dell’università “Gabriele d’Annunzio” e rafforzare il legame tra ateneo, studenti e territorio. Il nuovo Cus si presenta subito ai blocchi di partenza per le fasi preliminari dei Campionati nazionali universitari primaverili, con l’iscrizione delle squadre di pallacanestro, calcio a 5, calcio a 11, pallavolo maschile e pallavolo femminile. 🔗 Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - Rinasce il Cus della d'Annunzio: nuova governance e quattro vittorie ai Campionati universitari nazionali Articoli correlati Leggi anche: Cassino, in occasione dei Campionati Mondiali Universitari di Corsa Campestre il CUS organizza "Vetrina Mondiale" Cheerleading, le Chiefs Ravenna conquistano il primo posto ai campionati nazionaliSabato e domenica, al Palazzetto dello Sport di Cervia si sono svolti i Campionati nazionali di Cheerdance. Una raccolta di contenuti su Cus della Temi più discussi: Divisione Regionale 1: derby al CUS Genova; Rinasce l’Eremo di San Cataldo: ok al progetto da 1,4 milioni; La fotogallery di New Taranto C5-Laborvetro CLN CUS Molise 4-3; Melissa Fracassini: dall'infortunio all'argento mondiale universitario nel mezzofondo. Rinasce il Cus della d'Annunzio: nuova governance e quattro vittorie ai Campionati universitari nazionaliAlla guida del Centro universitario sportivo è stato nominato il presidente Claudio Barjami. Il nuovo Cus si presenta subito ai blocchi di partenza per le fasi preliminari dei Campionati nazionali uni ... chietitoday.it Il Cus domina i circuiti della Federatletica Pavia a marzo la premiazioneIl Cus Pavia ha dominato i circuiti provinciali giovanili della Federatletica Pavia, i cui vincitori saranno premiati in occasione della Festa dell'Atletica di Fidal Pavia in programma nella prima ... laprovinciapavese.gelocal.it 1946 – 2026 | 80° Anniversario della Fondazione del CUS Padova Ottant’anni di storia, un unico punto di partenza. Celebriamo l’80° anniversario ricordando con orgoglio che proprio qui, nel marzo del 1946, si tenne il primo congresso che sancì la nascita del - facebook.com facebook