Federico Cuminetti ha dichiarato che, nonostante la tensione, si aspetta una partita con spirito alto e sereno. È uno dei quaranta rugbisti che cercano di entrare nella rosa di Marcello Violi per la finale scudetto in programma martedì alle 18. La squadra lavora per definire la formazione definitiva, senza confermare ancora i nomi scelti. La partita si svolgerà in un campo neutro e sarà trasmessa in diretta.

Federico Cuminetti è uno dei quaranta rugbisti granata che scalpitano per trovare posto nella formazione di Marcello Violi per la finale scudetto di martedì sera (ore 18.15, diretta Rai Due). Ventiquattro anni, laureato in economia aziendale, ruolo preferito secondo centro, Cuminetti è cresciuto nei Lyons, uno dei due club storici della sua Piacenza, prima di fare nella scorsa estate il salto in un top team, il Valorugby. In questa stagione Violi si è affidato spesso a lui: lo ha schierato in diciannove partite, compresa la semifinale di ritorno nella quale Reggio ha capovolto la difficile situazione creatasi dopo l’andata a Viadana. Con... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Cuminetti ha idee chiare. "Spirito alto e sereno, sarà comunque una festa»

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